कानपुर रंगदारी मामला: अखिलेश की रिहाई का रास्ता साफ, फंस सकता है वादी सुरेश पाल, पुलिस की होगी किरकिरी

वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग पर सुरेश पाल से किए गए सवाल-जवाब

सवाल- अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा को कैसे जानते हो?

जवाब- मेरे होटल के पास अखिलेश का ऑफिस है और लवी को मैं नहीं जानता।

सवाल- यह कागज थाना किदवईनगर में आपने दिया था?

जवाब- नहीं, मैंने थाने पर नहीं दिया था।

सवाल- कागज पर हस्ताक्षर तो आपके हैं?

जवाब- हां, यह तो मेरे ही हैं।

सवाल- सील बंद बयान में लगी फोटो और हस्ताक्षर किसके हैं?

जवाब- फोटो और हस्ताक्षर दोनों ही मेरे हैं।

सवाल- साल 2022 में आपके खिलाफ नौबस्ता थाने में पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ था?

जवाब- सही है दर्ज हुआ था।

सवाल- यह मामला किसने दर्ज कराया था?

जवाब- एक लड़की थी, उसने दर्ज कराया था।

सवाल- आपने बताया कि आप लड़की को जानते नहीं, फिर उसने आपके खिलाफ क्यों मामला दर्ज कराया?

जवाब- एक अखिलेश शुक्ला थे, उनका राजेश कुकरेजा से लेनदेन का विवाद था। इसी वजह से अखिलेश शुक्ला ने लड़की से मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था।

सवाल- इस मामले का परिणाम क्या हुआ था?

जवाब- फाइनल रिपोर्ट लग गई थी और उसी के आधार पर मामला समाप्त हो गया था।

सवाल- क्या मामले को खत्म करने के लिए आपसे किसी तरह की वसूली की गई थी?

जवाब- नहीं, मुझसे ऐसी किसी तरह की वसूली नहीं की गई थी।

सवाल- काफी समय इधर-उधर भागता रहा, क्या यह आपने पुलिस से कहा था?

जवाब- हमने कोई बयान पुलिस को दिया ही नहीं।

सवाल- तो यह बयान पुलिस ने कैसे लिख लिया?

जवाब- मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।

सवाल- आपने पुलिस से कहा था कि अखिलेश ने आपको जेल भिजवाने की बात कही?

जवाब- हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया।