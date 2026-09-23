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विनीत मिनोचा मर्डर: ‘हत्या-शॉपिंग का सीन होगा री-क्रिएट', शालू और सुब्रत का होगा आमना-सामना, सवाल खोलेंगे सच

Wed, 23 Sep 2026 08:19 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 23 Sep 2026 08:19 AM IST
सार

Kanpur Vineet Minocha Murder Case: दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड के 17वें दिन पुलिस को आरोपी बहू शालू की 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मिल गई है। पुलिस शालू, उसके पति सुब्रत और नौकर विशाल को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। साथ ही, फ्लैट की गायब डुप्लीकेट चाबी बरामद करने के लिए मॉल में शॉपिंग से लेकर चाबी बनवाने तक का पूरा सीन री-क्रिएट कराएगी।

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Kanpur Vineet Minocha Murder Murder shopping scene to be recreated Shalu and Subrat to come face to face
दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के 17वें दिन आरोपी बहू शालू की 24 घंटे की कस्टडी रिमांड पुलिस को मिल गई है। पुलिस बुधवार दोपहर 12 बजे शालू को जेल से लेकर निकलेगी और गुरुवार दोपहर 12 बजे तक उससे अलग-अलग जगहों पर पूछताछ करेगी। इस दौरान दोनों आरोपी नौकर विशाल व उसका साथी राजकिशोर भी रहेगा। पुलिस शालू के पति सुब्रत को भी बुलाएगी।


शालू, विशाल और सुब्रत को लेकर फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बरामद करने के लिए सीन री-क्रिएट भी कराया जाएगा। इसके लिए तीनों फिर से एक साथ परेड स्थित मॉल में शॉपिंग करेंगे और उसके बाद किसी दुकान से चाबी बनवाने जाएंगे। पुलिस तीनों से 10-10 सवाल भी करेगी। बता दें कि कारोबारी की हत्या पांच सितंबर की रात उनके इंद्रानगर स्थित फ्लैट में हुई थी। हत्या के आरोप में शालू, विशाल और राजकिशोर को जेल भेजा गया था।
Kanpur Vineet Minocha Murder Murder shopping scene to be recreated Shalu and Subrat to come face to face
दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

अब फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी नहीं मिली है
पुलिस को अभी तक हत्या के लिए प्रयुक्त हुई फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी नहीं मिली है। इसके अलावा वारदात में विनीत के बेटे सुब्रत की भूमिका भी संदिग्ध बनी हुई है। इसके लिए पुलिस ने कस्टडी रिमांड मांगी है। पुलिस ने बताया कि शालू बार-बार बयान बदल रही है। पहले बताया था कि चाबी गुमटी से बनवाई थी फिर परेड से बनवाने की बात कही थी। चाबी के अलावा रिमांड से यह भी पता किया जाएगा क्या वारदात में किसी चौथे व्यक्ति की भी भूमिका है। शालू से सुब्रत के देहरादून में रहने वाले कनेडियन मित्र के बारे में भी पूछताछ की जाएगी।

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दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

रिश्तों में दरार पर पुलिस करेगी कई सवाल
पुलिस ने बताया कि जांच में पता लगा है कि सुब्रत के अपने पिता से भी संबंध अच्छे नहीं थे। घर के अलावा कई बार ऑफिस में भी पिता-पुत्र के बीच कहासुनी हो चुकी है। वारदात से कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच बिरहाना रोड स्थित ऑफिस में ही जमकर कहासुनी हुई थी। इसके अलावा विनीत के ऑफिस से दवाओं के चोरी भी हुई थी, जिसमें विशाल का नाम आया था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि हाल ही में सुब्रत दवा एसो. के अवार्ड समारोह में गोवा गया था लेकिन वहां से गायब हो गया था। इसके अलावा सास, बहू और बेटे के बीच संबंध अच्छे न होने की जानकारी है। इतना ही नहीं कुछ समय पूर्व जब शालू लखनऊ स्थित मायके चली गई थी तब गुस्साए सुब्रत ने अपनी कार किसी डिवाइडर से टकरा दी थी। इन सब सवालों के जवाब भी रिमांड के दौरान लेने का प्रयास किया जाएगा।

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Kanpur Vineet Minocha Murder Murder shopping scene to be recreated Shalu and Subrat to come face to face
दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

पुनीता की परिवार से दूरी और देनदारी पर भी नजर
पुलिस सूत्रों के अनुसार, कानपुर में दो-दो प्लैट होने के बाद भी विनीत की पत्नी पुनीता साधारण सी नौकरी के लिए लखनऊ में रहती थीं। वह कभी कदार ही कल्याणपुर आया करती थीं। पुनीता की परिवार से इस दूरी का पता करने के लिए सवाल तैयार किए गए हैं। इसके अलावा सुब्रत के ऊपर काफी कर्ज की भी जानकारी मिली है। इसके बारे में भी सुब्रत और शालू दोनों से पूछताछ की जाएगी।

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दवा कारोबारी हत्यााकांड - फोटो : amar ujala

सुब्रत बोला-पहले एक बार शालू का सामना तो होने दें
हत्या के 17वे दिन मंगलवार को सुब्रत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वह पुलिस और मीडिया के सभी सवालों का जवाब देगा लेकिन उससे पहले वह खुद शालू का सामना करना चाहता है। उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि आखिर एकदम से यह सब कैसे और क्यों हो गया। उसकी परेशानी का असर उसके परिवार और व्यापार दोनों पर पड़ रहा है। बता दें कि शालू के जेल जाने के बाद ही सुब्रत भी सवालों के घेरे में है।

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