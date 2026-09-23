विनीत मिनोचा मर्डर: ‘हत्या-शॉपिंग का सीन होगा री-क्रिएट', शालू और सुब्रत का होगा आमना-सामना, सवाल खोलेंगे सच

कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के 17वें दिन आरोपी बहू शालू की 24 घंटे की कस्टडी रिमांड पुलिस को मिल गई है। पुलिस बुधवार दोपहर 12 बजे शालू को जेल से लेकर निकलेगी और गुरुवार दोपहर 12 बजे तक उससे अलग-अलग जगहों पर पूछताछ करेगी। इस दौरान दोनों आरोपी नौकर विशाल व उसका साथी राजकिशोर भी रहेगा। पुलिस शालू के पति सुब्रत को भी बुलाएगी।
शालू, विशाल और सुब्रत को लेकर फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बरामद करने के लिए सीन री-क्रिएट भी कराया जाएगा। इसके लिए तीनों फिर से एक साथ परेड स्थित मॉल में शॉपिंग करेंगे और उसके बाद किसी दुकान से चाबी बनवाने जाएंगे। पुलिस तीनों से 10-10 सवाल भी करेगी। बता दें कि कारोबारी की हत्या पांच सितंबर की रात उनके इंद्रानगर स्थित फ्लैट में हुई थी। हत्या के आरोप में शालू, विशाल और राजकिशोर को जेल भेजा गया था।
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दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की फाइल फोटो
- फोटो : amar ujala
अब फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी नहीं मिली है
पुलिस को अभी तक हत्या के लिए प्रयुक्त हुई फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी नहीं मिली है। इसके अलावा वारदात में विनीत के बेटे सुब्रत की भूमिका भी संदिग्ध बनी हुई है। इसके लिए पुलिस ने कस्टडी रिमांड मांगी है। पुलिस ने बताया कि शालू बार-बार बयान बदल रही है। पहले बताया था कि चाबी गुमटी से बनवाई थी फिर परेड से बनवाने की बात कही थी। चाबी के अलावा रिमांड से यह भी पता किया जाएगा क्या वारदात में किसी चौथे व्यक्ति की भी भूमिका है। शालू से सुब्रत के देहरादून में रहने वाले कनेडियन मित्र के बारे में भी पूछताछ की जाएगी।
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दवा कारोबारी हत्याकांड
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रिश्तों में दरार पर पुलिस करेगी कई सवाल
पुलिस ने बताया कि जांच में पता लगा है कि सुब्रत के अपने पिता से भी संबंध अच्छे नहीं थे। घर के अलावा कई बार ऑफिस में भी पिता-पुत्र के बीच कहासुनी हो चुकी है। वारदात से कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच बिरहाना रोड स्थित ऑफिस में ही जमकर कहासुनी हुई थी। इसके अलावा विनीत के ऑफिस से दवाओं के चोरी भी हुई थी, जिसमें विशाल का नाम आया था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि हाल ही में सुब्रत दवा एसो. के अवार्ड समारोह में गोवा गया था लेकिन वहां से गायब हो गया था। इसके अलावा सास, बहू और बेटे के बीच संबंध अच्छे न होने की जानकारी है। इतना ही नहीं कुछ समय पूर्व जब शालू लखनऊ स्थित मायके चली गई थी तब गुस्साए सुब्रत ने अपनी कार किसी डिवाइडर से टकरा दी थी। इन सब सवालों के जवाब भी रिमांड के दौरान लेने का प्रयास किया जाएगा।
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दवा कारोबारी हत्याकांड
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पुनीता की परिवार से दूरी और देनदारी पर भी नजर
पुलिस सूत्रों के अनुसार, कानपुर में दो-दो प्लैट होने के बाद भी विनीत की पत्नी पुनीता साधारण सी नौकरी के लिए लखनऊ में रहती थीं। वह कभी कदार ही कल्याणपुर आया करती थीं। पुनीता की परिवार से इस दूरी का पता करने के लिए सवाल तैयार किए गए हैं। इसके अलावा सुब्रत के ऊपर काफी कर्ज की भी जानकारी मिली है। इसके बारे में भी सुब्रत और शालू दोनों से पूछताछ की जाएगी।
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दवा कारोबारी हत्यााकांड
- फोटो : amar ujala
सुब्रत बोला-पहले एक बार शालू का सामना तो होने दें
हत्या के 17वे दिन मंगलवार को सुब्रत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वह पुलिस और मीडिया के सभी सवालों का जवाब देगा लेकिन उससे पहले वह खुद शालू का सामना करना चाहता है। उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि आखिर एकदम से यह सब कैसे और क्यों हो गया। उसकी परेशानी का असर उसके परिवार और व्यापार दोनों पर पड़ रहा है। बता दें कि शालू के जेल जाने के बाद ही सुब्रत भी सवालों के घेरे में है।