कानपुर: डांसर की संदिग्ध मौत से हड़कंप, बेड पर पड़ा मिला शव, परिजनों का आरोप- रंजिश में हुई हत्या, जांच शुरू

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के घाउखेड़ा की सुलभ वाली गली में बुधवार सुबह 21 वर्षीय डांसर कृष्ण कुमार उर्फ कल्लू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। युवक अपने कमरे में बेड पर अचेत पड़ा मिला। गले पर चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने मोहल्ले के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। घाऊखेड़ा के रहने वाले शम्भूनाथ पासवान जाजमऊ स्थित टेनरीकर्मी है। परिवार में पत्नी गीता देवी, बड़ा बेटा ऋषभ कुमार, बहू सलोनी और पोती नित्या है। मृतक की मां गीता देवी ने बताया कि कृष्ण कुमार रात करीब 11 बजे से दो बजे तक मोबाइल चला रहा था। इसके बाद वह कमरे में सोने चला गया। सुबह करीब पांच बजे उन्हें आहट हुई कि कोई सीढ़ियों से नीचे गया है।