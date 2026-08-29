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कानपुर में चौबेपुर के त्रिलोकपुर गांव में हंगामा, 18 घंटे बाद भी बच्ची का शव न मिलने से भड़के ग्रामीण

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 09:09 AM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 09:09 AM IST







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चौबेपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में घटना के 18 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्ची का शव बरामद न होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए चौबेपुर बंदी माता मार्ग पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। ... और पढ़ें

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