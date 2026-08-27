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कानपुर: व्यापारियों ने निकाला कैंडल मार्च, नेपाल में आई जल प्रलय में दिवंगत हुए लोगों को दी श्रद्धांजलि

कानपुर ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 09:07 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 09:07 PM IST

आदर्श उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने बृहस्पतिवार को सनिगवां में कैंडल मार्च निकाला। इसमें नेपाल में आई जल प्रलय में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन रखा। इस मौके पर ओम प्रकाश निगम, हिमांशु पाल, रामजी साहू, उमेश वर्मा, शैलेश, आग्रह सिंह, शिवम सिंह, शिवम गुप्ता, आकाश गुप्ता, रवि निषाद आदि थे। ... और पढ़ें

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