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मंधना गंगा बैराज स्टेट हाईवे के फुटपाथ के किनारे उगी कंटीली झाड़ियां राहगीरों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गई हैं। झाड़ियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि हाईवे की लेन तक झुक गई हैं। सड़क से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालक और पैदल राहगीर कई बार इनकी चपेट में आकर चोटिल होने से बचते हैं। खासकर तेज रफ्तार वाहनों के बीच झाड़ियों से बचने के प्रयास में हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इनकी छंटाई नहीं कराई गई है। जिम्मेदार विभाग की अनदेखी के चलते समस्या बढ़ती जा रही है। लोगों ने झाड़ियों की छंटाई कराकर फुटपाथ और सड़क को सुरक्षित बनाने की मांग की है।

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