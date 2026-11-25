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कानपुर: कलेक्टरगंज थाने में अमर उजाला फाउंडेशन के दोस्त पुलिस कार्यक्रम में शामिल हुईं छात्राएं

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 25 Nov 2026 12:27 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 12:27 PM IST







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कानपुर के कलेक्टरगंज थाने में अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा आयोजित दोस्त पुलिस कार्यक्रम में ज्ञान भारती बालिका कॉलेज की छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली व सुरक्षा व्यवस्था को करीब से समझा और संवाद में सहभागिता की। ... और पढ़ें

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