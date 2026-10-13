{"_id":"6acdcad788661d404e0464b7","slug":"video-kanpur-students-at-rg-academy-vote-for-amar-ujala-teacher-awards-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: आरजी अकादमी में बच्चों ने अमर उजाला शिक्षक सम्मान के लिए किया मतदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: आरजी अकादमी में बच्चों ने अमर उजाला शिक्षक सम्मान के लिए किया मतदान

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 11:38 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 11:38 AM IST







Link Copied



कानपुर के रामादेवी स्थित आरजी अकादमी स्कूल में मंगलवार को अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह के तहत बच्चों ने उत्साहपूर्वक वोटिंग की। वोटिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद छात्र-छात्राओं ने सेल्फी भी ली और इस खास अभियान को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। ... और पढ़ें

विज्ञापन