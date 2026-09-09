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कानपुर: चकमार्ग से दुकानें हटाने पहुंची राजस्व टीम से भिड़े सपाई

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 09 Sep 2026 03:34 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 03:34 PM IST







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अरौल के मकनपुर रोड पर चकमार्ग से अतिक्रमण हटाने गई राजस्व टीम का विरोध कर रहे सपाइयों का धरना पुलिस ने खत्म करा दिया है। पुलिस ने सपा नेता रचना सिंह गौतम के पति को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ... और पढ़ें