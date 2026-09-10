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कानपुर: दुकान गिराने के विरोध में सपा नेत्री का धरना, एसडीएम और एसीपी ने लिया ज्ञापन

प्रसून शुक्ला

Updated Thu, 10 Sep 2026 01:05 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 01:05 PM IST







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अरौल स्थित नेहरू विद्यालय मार्केट में सरकारी जमीन पर बनी दुकान गिराए जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद दूसरे दिन भी जारी रहा। बुधवार को हुई कार्रवाई के विरोध में सपा नेत्री रचना सिंह गौतम गुरुवार सुबह समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गईं। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दुकान गिराने की कार्रवाई का विरोध किया। ... और पढ़ें

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