{"_id":"6af0494b88fc06b466092823","slug":"video-kanpur-son-stages-a-sit-in-at-the-post-mortem-house-following-death-by-being-run-over-by-a-thar-vehicle-2026-11-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: थार से कुचलकर मौत के मामले में पोस्टमार्टम हाउस में धरने पर बैठा बेटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: थार से कुचलकर मौत के मामले में पोस्टमार्टम हाउस में धरने पर बैठा बेटा

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 08 Nov 2026 03:34 PM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 03:34 PM IST







Link Copied



कानपुर में थार से एलआईसी एजेंट की दर्दनाक मौत के मामले में परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पर धरना दिया। बेटे ने शव को लावारिस दर्ज करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। ... और पढ़ें

विज्ञापन