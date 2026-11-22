{"_id":"6b02bf65a259ddf0390b3371","slug":"video-kanpur-silt-cleared-from-drain-in-kursauli-water-flow-restored-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कुरसौली में नाले की पूरी सिल्ट निकाली, साफ हुआ पानी का रास्ता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर ब्लॉक के कुरसौली गांव में लंबे समय से चोक पड़े नाले की आखिरकार सफाई करा दी गई। नाले में बड़ी-बड़ी जंगली घास उगने और सिल्ट जमा होने से पानी का प्रवाह पूरी तरह बाधित हो गया था। इस समस्या को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेते हुए जिम्मेदारों ने नाले की सफाई कराई। नाले से पूरी सिल्ट निकालने के साथ ही उसमें उगी जंगली घास को भी हटाया गया। सफाई होने से अब नाले में पानी का प्रवाह सुचारु हो गया है। इससे ग्रामीणों को काफी राहत मिली है।

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