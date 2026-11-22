कानपुर में गंगा बैराज के पास रविवार सुबह तेज रफ्तार एक्सयूवी की स्टेयरिंग नाबालिग के हाथ में होने का मामला सामने आया। मेघनपुरवा गांव के पास बेकाबू कार ने अलग-अलग साइकिल से मजदूरी करने जा रहे दो मजदूरों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है।

विज्ञापन



हादसे के बाद भागने की कोशिश कर रहे कार सवारों को लोगों ने घेरकर पकड़ लिया और पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। उन्नाव के गंगाघाट स्थित भट्टापुरवा रामदयालखेड़ा निवासी नरेश कुमार (52) और शंकरपुर सरायं निवासी मुन्नीलाल (40) रविवार सुबह अलग-अलग साइकिल से मजदूरी करने जा रहे थे।