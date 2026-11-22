रूस में फंसे सोहन का अपने परिजन से संपर्क टूट गया है। बीते चार दिनों से उसका मोबाइल फोन बंद जा रहा है। जिस टेलीग्राम पर परिजन को धमकी भरे मैसेज किए जा रहे थे वो भी अब बंद हो गया। मां मोबाइल सिरहाने पर रख कर सोती हैं कि पता नहीं कब फोन की घंटी बजे और दूसरी तरफ से बेटे की आवाज सुनाई दे जाए। परिजन के अनुसार 18 नवंबर से उसका मोबाइल बंद जा रहा है। मां हंसमुखी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से बेटे को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है।

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परिजन के मुताबिक, सोहन को 11 अक्तूबर को पनकी निवासी रोमी पाल ने नौकरी का झांसा देकर रूस भेजा था। दिवाली पर बहन खुशबू ने घर लौटने को कहा तो उसने 11 नवंबर को आने की बात कही थी लेकिन चार नवंबर को उसका मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद 15 से 17 नवंबर तक टेलीग्राम पर संतोषी नाकामोटो के नाम से संदेश आने लगे। इसमें चार लाख रुपये मांगे गए।