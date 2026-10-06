{"_id":"6ac4dba1cc67ecb0400dd2aa","slug":"video-kanpur-shraddh-and-tarpan-rituals-performed-at-bithoors-kachcha-ghat-during-pitru-paksha-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पितृपक्ष पर बिठूर के कच्चा घाट पर किया श्राद्ध तर्पण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पितृपक्ष के अवसर पर मंगलवार को बिठूर के कच्चा घाट पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद विधि-विधान से पिंडदान कर पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान घाट पर दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मान्यता है कि पितृपक्ष में पवित्र तीर्थस्थलों पर श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है।

... और पढ़ें