{"_id":"6b001f1199193a0492062dc5","slug":"video-kanpur-sewage-water-spills-onto-roads-in-singhpur-due-to-clogged-drains-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सिंहपुर में चोक नालियों से सड़कों पर बह रहा सीवर का पानी, बाजार और बस्ती के लोगों की बढ़ी परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिंहपुर क्षेत्र में नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से जलनिकासी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। नालियां चोक होने के कारण सीवर का गंदा पानी सब्जी बाजार और आसपास की बस्ती की सड़कों पर भरा हुआ है। गंदे पानी के बीच से निकलने को लोग मजबूर हैं। बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। गंदे पानी से उठने वाली दुर्गंध के कारण आसपास के दुकानदारों और बस्ती के लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने जिम्मेदार विभाग से नालियों की सफाई कराकर जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।

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