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कानपुर: कांशीराम अस्पताल में कई एंबुलेंस जर्जर हालत में खड़ी

Shikha Pandey

Updated Sat, 21 Nov 2026 06:21 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 06:21 PM IST







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रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रामा सेंटर के पीछे जर्जर हालत में कई एंबुलेंस खड़ी हुई है। जहां एक और मरीजों को एंबुलेंस नहीं मिल रही है। वहीं अस्पताल के पीछे खड़ी एंबुलेंस कबाड़ बन रही है। ... और पढ़ें

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