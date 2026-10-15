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कानपुर: कल्याणपुर-सिंहपुर मार्ग पर बिखरी रोड़ी-बजरी बनी मुसीबत, राहगीर परेशान
कल्याणपुर-सिंहपुर मार्ग पर डीपीएस के सामने सड़क पर बिखरी रोड़ी और बजरी राहगीरों के लिए मुसीबत बनी हुई है। सड़क पर फैली गिट्टी से दोपहिया वाहन चालकों को फिसलने का खतरा बना रहता है। वहीं, वाहनों के गुजरने से हादसे की आशंका भी बनी रहती है। इसके बावजूद सड़क की स्थिति सुधारने के लिए जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। राहगीरों ने सड़क से रोड़ी-बजरी हटवाकर आवागमन सुरक्षित कराने की मांग की है।
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