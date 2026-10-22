{"_id":"6ad9f9995ba44d7b250db080","slug":"video-kanpur-rrc-center-in-lodhar-in-a-state-of-disrepair-floor-has-caved-in-and-tin-shed-is-damaged-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: लोधर में आरआरसी सेंटर बदहाल, फर्श धंसी और टीन शेड टूटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर ब्लॉक के लोधर गांव में बना आरआरसी सेंटर बदहाली का शिकार है।घटिया निर्माण की वजह से आरआरसी सेंटर की फर्श धंस गई है, जबकि सामने कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आंधी में टीन शेड भी टूट गई, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। सेंटर के आसपास फैली गंदगी और क्षतिग्रस्त ढांचे से इसकी उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

... और पढ़ें