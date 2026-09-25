कानपुर: वीआईपी के लिए चमकाई सड़क, जनता के हिस्से आए गड्ढे

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राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आगमन को लेकर मॉल रोड पर जल्दबाजी में रातों-रात बनाई गई सीमेंटेड सड़क महज 15 दिनों में ही उखड़ने लगी है। सड़क की ऊपरी परत उखड़ गई है और बारिश में कच्चा पैचवर्क बहने से सड़क पर 30 से 40 खतरनाक गड्ढे उभर आए हैं

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