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कानपुर: चेन फैक्टरी चौराहे पर पीडब्लूडी की लापरवाही, 300 मीटर सड़क पर गड्ढों का जाल

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 22 Sep 2026 04:41 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 04:41 PM IST







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कानपुर के चेन फैक्टरी चौराहे पर लोक निर्माण विभाग के अधीन लगभग 300 मीटर लंबी सड़क जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। सड़क पर जगह-जगह बने छोटे-बड़े गड्ढों के कारण राहगीरों और क्षेत्रीय निवासियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार दोपहिया वाहन सवार इन गड्ढों के कारण दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। ... और पढ़ें

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