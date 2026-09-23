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कानपुर: मूसलाधार बारिश से ढहा कच्चा मकान, मलबे में दबने से बाल-बाल बचा परिवार, पोस्ट ऑफिस के कमरे पर भी खतरा

Wed, 23 Sep 2026 08:54 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 23 Sep 2026 08:54 AM IST
सार

Kanpur News: घाटमपुर स्थित परास गांव में बुधवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश के चलते ईंट-गारे से बना एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सो रहे गृहस्वामी उमेश अवस्थी और उनका परिवार बाल-बाल बच गया।

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Kanpur Mud house collapses due to torrential rain family narrowly escapes being buried under debris
मूसलाधार बारिश में ढहा कच्चा मकान - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में घाटमपुर क्षेत्र के परास गांव में बुधवार सुबह हुई तेज बारिश के चलते ईंट-गारे की दीवारों से बना कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया। मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। हादसे में मकान का आगे का हिस्सा पूरी तरह गिर गया, जबकि घर में बना पोस्ट ऑफिस का कमरा बच गया। हालांकि, कमरा भी खतरे की स्थिति में है।

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परास गांव निवासी उमेश अवस्थी अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे। उनके छोटे भाई ब्रजेश अवस्थी मंगलवार को अपनी बहन के यहां कानपुर गए थे। बुधवार सुबह तेज बारिश के दौरान अचानक मकान का आगे का हिस्सा भरभराकर गिर गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति देखी। मकान में बने पोस्ट ऑफिस का कमरा फिलहाल बचा हुआ है, लेकिन उसके भी क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है।

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