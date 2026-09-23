कानपुर: डॉक्टर दंपती के बेटे से ऐंठे 6.25 लाख, कोचिंग-जिम तक पीछा करते थे साथी, दबाव में घर से चुराकर दी रकम

कानपुर में चकेरी निवासी डॉक्टर दंपती ने अपने 16 साल के बेटे के स्कूल के साथियों पर तीन साल में 6.25 लाख रुपये ऐंठने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। सीपी को बताया कि बेटे क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्कूल में 11वीं का छात्र है। आरोप है कि साथ पढ़ने वाले उसके तीन साथी बीते तीन साल से बेटे को आईफोन खरीदवाने के नाम पर वसूली कर चुके हैं।

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बेटे को परेशान करने के लिए तीनों उसका कोचिंग से लेकर जिम तक पीछा करते हैं। दंपती के अनुसार उनके बेटे ने दबाव में आकर घर से रुपये चोरी करके उन्हें दिए। सीपी ने मामले में चकेरी इंस्पेक्टर को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लालबंगला निवासी डाॅक्टर दंपती के मुताबिक बेटा तीन साल पहले इसी स्कूल में कक्षा नौ में पढ़ता था।