{"_id":"6b07c848fdfd741e6e0e4bc7","slug":"video-kanpur-protest-by-ofc-outsourced-staff-outrage-sparked-by-salary-cuts-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: ओएफसी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन कटौती से भड़का आक्रोश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के अर्मापुर ऑर्डिनेंस फैक्टरी (ओएफसी) में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने नए ठेकेदार द्वारा दैनिक वेतन 750 रुपये से घटाकर 600 रुपये किए जाने के विरोध में गुरुवार को हड़ताल कर धरना-प्रदर्शन किया। अरमापुर मजार स्थित पोस्ट ऑफिस के बगल में कालपी रोड पर एकत्र हुए नाराज कर्मचारियों ने वेतन कटौती वापस लेने की मांग करते हुए स्पष्ट किया कि सुनवाई न होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

... और पढ़ें