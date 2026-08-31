{"_id":"6a95b1464ec075247d0f7fd6","slug":"video-kanpur-protest-against-fir-against-rahul-gandhi-clash-with-police-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: राहुल गांधी पर प्राथमिकी के विरोध में प्रदर्शन, पुलिस से झड़प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तराखंड के हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर प्राथमिकी दर्ज होने के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता और ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला के नेतृत्व में तिलक हाल से कचहरी की ओर जा रहे कार्यकर्ताओं को कोतवाली चौराहे पर रस्सा लगाकर रोकने पर पुलिस कर्मियों से झड़प हुई। नारेबाजी के बाद दोनों अध्यक्षों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडेय को सौंपा। प्रदर्शन में सतीश दीक्षित, रामचंद्र गुप्ता, शिवम, एजाज रशीद, शुभम राजपूत, अंकित कनौजिया, प्रतिभा पाल, पदम मिश्रा, राकेश साहू, दीपक धवन, जावेद उस्मानी, मदनमोहन शुक्ला, मुशीर, दिनेश सिंह, आशुतोष शुक्ला आदि शामिल रहे।

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