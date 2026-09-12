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कानपुर: मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिस ने निकाली फियरलेस नाइट वॉक रैली

Sat, 12 Sep 2026 11:41 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:41 PM IST
Kanpur: Police organize 'Fearless Night Walk' rally under Mission Shakti 5.0
मिशन शक्ति 5.0 के तहत शनिवार को मोतीझील स्थित सिंह द्वार से पुलिस ने फियरलेस नाइड वॉक जागरूकता रैली निकाली। रैली का नेतृत्व अपर पुलिस आयुक्त स्नेहा तिवारी ने किया। इसमें 100 से अधिक महिलाओं व छात्राओं ने हिस्सा लिया। रैली में सुरक्षित रात, सशक्त समाज की शुरुआत का संदेश दिया गया। इस दौरान महिलाओं को सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।
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