कानपुर: सीएसजेएम विवि में 11 हजार दीपों से बनाया पीएम का चित्र

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छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स की ओर से ‘सेवा का संकल्प अभियान’ के तहत ‘आशीर्वाद का दिया’ कार्यक्रम में 11 हजार दीपों से प्रधानमंत्री का चित्र और रंगोली तैयार की गई। कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक और कुलसचिव राकेश मिश्रा ने पहला दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं, सोशल वर्क विभाग की कार्यशाला में नगर निगम के एसडब्ल्यूएम कंसलटेंट ऐश्वर्या, उदित और रचित ने विद्यार्थियों को कचरे के स्रोत पर पृथक्करण, होम कम्पोस्टिंग, जिम्मेदार नागरिक व्यवहार की जानकारी दी।

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