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कानपुर विमान हादसा: मलबे की जांच में जुटे अधिकारी, घटनास्थल पर पीएसी तैनात

Fri, 28 Aug 2026 10:47 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 10:47 PM IST
Kanpur plane crash: Officials examining wreckage; PAC deployed at the site
नत्थूपुरवा में हुए ट्रेनी विमान हादसे के दूसरे दिन शुक्रवार को घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। हादसे की जांच और मलबे को सुरक्षित रखने के लिए सुबह से ही एक प्लाटून पीएसी के जवानों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। घटनास्थल के चारों ओर येलो टेपिंग कर आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया।
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