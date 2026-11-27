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कानपुर: गड्ढा खोदकर छोड़ा, हादसे का बन रहा कारण

Shikha Pandey

Updated Fri, 27 Nov 2026 10:57 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 10:57 PM IST







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चकेरी के सुभाष रोड में सीवर लाइन के लिए गड्ढा खोदकर जोड़ दिया गया है। जो हादसे का कारण बन रहा है। बीते दिनों जाजमऊ में एक खुले मैनहोल में गिरकर युवक घायल हो गया था। ... और पढ़ें

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