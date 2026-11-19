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सेवानिवृत्त कर्मचारी व पेंशनर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल बिल) जमा कराने की प्रक्रिया को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए पत्रावली जलाई और ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों माध्यमों से मेडिकल बिल जमा कराने की व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई।

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