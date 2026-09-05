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कानपुर: पांडू नदी के उफान से दुश्वारियां, सिर पर गृहस्थी लादकर निकल रहे हैं लोग

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 03:42 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 03:42 PM IST







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कानपुर के पीपौरी बिहार पूरवा में पांडू नदी का पानी घरों में घुसने के बाद स्थिति विकराल हो गई है, जहाँ लोग गृहस्थी का सामान सिर पर लादकर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय निवासी प्रदीप राठौर जैसे कई परिवार जलभराव के कारण सुरक्षित स्थानों की शरण लेने को मजबूर हैं। ... और पढ़ें

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