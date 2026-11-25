{"_id":"6b0684e63977d8f54c0562f3","slug":"video-kanpur-overbridge-to-connect-ring-road-and-gt-road-highway-at-tatiaganj-construction-work-gains-momentum-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: तातियागंज में रिंग रोड और जीटी रोड हाईवे को जोड़ेगा ओवरब्रिज, निर्माण तेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: तातियागंज में रिंग रोड और जीटी रोड हाईवे को जोड़ेगा ओवरब्रिज, निर्माण तेज
कानपुर में तातियागंज के पास रिंग रोड और जीटी रोड हाईवे को जोड़ने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। इस ओवरब्रिज के तैयार होने के बाद जीटी रोड हाईवे से सीधे रिंग रोड तक कनेक्टिविटी हो सकेगी। इससे वाहन चालकों को आवागमन में सहूलियत मिलने की उम्मीद है। निर्माण कार्य के तहत ओवरब्रिज के पिलर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मौके पर पिलर डालने के लिए निर्माण एजेंसी की ओर से लगातार काम कराया जा रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।