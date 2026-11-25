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कानपुर में तातियागंज के पास रिंग रोड और जीटी रोड हाईवे को जोड़ने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। इस ओवरब्रिज के तैयार होने के बाद जीटी रोड हाईवे से सीधे रिंग रोड तक कनेक्टिविटी हो सकेगी। इससे वाहन चालकों को आवागमन में सहूलियत मिलने की उम्मीद है। निर्माण कार्य के तहत ओवरब्रिज के पिलर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। मौके पर पिलर डालने के लिए निर्माण एजेंसी की ओर से लगातार काम कराया जा रहा है।

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