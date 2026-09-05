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कानपुर: शुक्लागंज में बैराज पर अनियंत्रित कार पानी से भरी खंती में जा घुसी

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 03:10 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 03:10 PM IST







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गंगा बैराज पर ट्रांस गंगा सिटी गेट के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पानी से भरी गहरी खंती में जा गिरी। देर रात हुए इस हादसे में कार सवार लखनऊ निवासी तीन युवक फंस गए, जिन्हें पुलिस ने शीशा तोड़कर सकुशल बाहर निकाला। ... और पढ़ें

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