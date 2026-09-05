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कानपुर: शुक्लागंज में बैराज पर अनियंत्रित कार पानी से भरी खंती में जा घुसी

Sat, 05 Sep 2026 03:10 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 03:10 PM IST
Kanpur Out of control car plunges into water filled ditch at the Shuklaganj barrage
गंगा बैराज पर ट्रांस गंगा सिटी गेट के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पानी से भरी गहरी खंती में जा गिरी। देर रात हुए इस हादसे में कार सवार लखनऊ निवासी तीन युवक फंस गए, जिन्हें पुलिस ने शीशा तोड़कर सकुशल बाहर निकाला।
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