{"_id":"6ab3a33ff9047945b70355e4","slug":"video-kanpur-new-dm-assumes-charge-inspects-collectorate-and-issues-directives-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के नवागत डीएम ने संभाला पदभार, कलेक्ट्रेट का किया निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर नगर के नवागत जिलाधिकारी महेंद्र कुमार तंवर ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालते ही नवागत डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर व विभिन्न पटलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण, पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के सख्त निर्देश दिए।

... और पढ़ें