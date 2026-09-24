{"_id":"6ab4e03833ed9db88001562d","slug":"video-kanpur-murder-of-medicine-trader-solved-son-subrat-orchestrated-his-fathers-killing-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: दवा कारोबारी हत्याकांड का खुलासा, बेटे सुब्रत ने कराई पिता की हत्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के कल्याणपुर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में हुए चर्चित दवा कारोबारी विनीत मिनोचा (63) हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 40 लाख रुपये के कर्ज, सट्टे और कैसीनो की लत में डूबे बेटे सुब्रत मिनोचा ने ही विशाल गौतम और राजकिशोर के साथ षड्यंत्र रचकर शूटरों को सुपारी दी और पिता की हत्या कराई। उधर, जांच के दौरान कल्याणपुर इंस्पेक्टर केशव तिवारी की भारी लापरवाही भी सामने आई, जिस पर डीसीपी ने उन्हें सख्त फटकार लगाई है।

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