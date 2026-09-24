नकली एंटी रैबीज वैक्सीन केस: ड्रग विभाग ने सील की दो दुकानें, अब 20 से अधिक मेडिकल स्टोर्स पर छापे की तैयारी

दिल्ली में पकड़ी गई नकली एंटी रैबीज वैक्सीन अभयरब का कनेक्शन कानपुर से और जुड़ता नजर आ रहा है। वहां छापे के दौरान बरामद इस वैक्सीन के 481 वॉयल की आपूर्ति कानपुर की एजेंसी ने की थी। बुधवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच के बीच ड्रग विभाग की टीम ने बिरहाना रोड स्थित दो दवा फर्मों न्यू आरजे एजेंसी और एलेक्सा पर छापे मारे और सील कर दिया। कानपुर के दो थोक दवा दुकानदारों पर दिल्ली में काफी मात्रा में नकली वैक्सीन बेचने का आरोप है।

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जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित नकली वैक्सीन कहां तैयार की गई, दिल्ली तक कैसे पहुंची और यहां से किन-किन जिलों या स्थानों पर इसकी आपूर्ति की गई। मामले की जांच कर रही टीम ने न्यू आरजे एजेंसीज में 22 सितंबर को भी छापा मारा था, लेकिन यहां कुछ भी नहीं मिला तो उस समय दुकान बंद कराकर टीम लौट गई। बुधवार को ड्रग इंस्पेक्टर ओमपाल और देवयानी दुबे ने बिरहाना रोड स्थित न्यू आरजे एजेंसी में छापा मारा। ड्रग इंस्पेक्टर देवयानी दुबे के अनुसार इस दौरान टीम को मौके से उक्त वैक्सीन नहीं मिली।