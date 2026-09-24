विनीत मिनोचा मर्डर: 18 दिन बाद सुब्रत-शालू का आमना-सामना; बोली- मुझे क्यों फंसाया? 20 सवालों पर लड़खड़ाई जुबान

1 of 10 दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala







Link Copied



कानपुर में विनीत मिनोचा की हत्या में साजिश रचने की आरोपी शालू की पुलिस कस्टडी रिमांड इस हत्याकांड की दिशा बदलता नजर आ रहा है। पीसीआर के 12 घंटे के दौरान करीब तीन बार शालू और सुब्रत का आमना-सामना कराया गया। करीब 18 दिन बाद जब शालू ने पति सुब्रत को अपने सामने देखा तो फूटकर रो पड़ी। बोली- तुम मुझे क्यों फंसाना चाहते हो...।











कल तक शालू से सामना होने का इंतजार करने वाला सुब्रत उसके इस सवाल पर चुप्पी साधकर मुंह फेर बैठा गया। यहीं से पुलिस ने सुब्रत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एक के बाद एक करीब 20 से अधिक ऐसे सवाल सुब्रत से किए गए, जिसके जवाब देने में उसकी जुबान लड़खड़ा गई। कल तक शालू से सामना होने का इंतजार करने वाला सुब्रत उसके इस सवाल पर चुप्पी साधकर मुंह फेर बैठा गया। यहीं से पुलिस ने सुब्रत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एक के बाद एक करीब 20 से अधिक ऐसे सवाल सुब्रत से किए गए, जिसके जवाब देने में उसकी जुबान लड़खड़ा गई।

2 of 10 दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

फ्लैट में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी

बता दें कि पांच सितंबर की देर रात इंद्रानगर निवासी दवा कारोबारी की उन्हीं के फ्लैट में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या की साजिश रचने के आरोप में शालू व हत्या के आरोप में उनके पुराने नौकर विशाल और उसके साथी राजकिशोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस के शक की सुई सुब्रत पर भी घूम रही थी।

3 of 10 दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

दोनों सुपारी किलर को पुलिस लाइन लाया गया

सुब्रत की भूमिका स्पष्ट करने और फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बरामद करने के लिए बुधवार दोपहर 12:20 बजे तीनों आरोपियों को जेल से निकाला गया। विशाल और राजकिशोर को पुलिस की गाड़ी और शालू को प्राइवेट कार में बैठाकर पुलिस कल्याणपुर थाने पहुंची। यहां करीब डेढ़ से दो घंटे तक चली पूछताछ के बाद दोनों सुपारी किलर को पुलिस लाइन लाया गया।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 10 दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala

बेवजह उलझाऊ सवाल क्यों कर रही है पुलिस

शालू को एक अलग जगह पर ले जाकर वहां उसका सुब्रत से सामना कराया गया। शालू के सवाल का सुब्रत की ओर से कोई जवाब न मिलने पर उससे अलग से पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुब्रत ने पुलिस के हर सवाल का जवाब सिर्फ यह कहते हुए दिया कि उसकी इस हत्या में कोई भूमिका नहीं है। पुलिस बेवजह उससे उलझाऊ सवाल क्यों कर रही है।

विज्ञापन

5 of 10 दवा कारोबारी हत्याकांड - फोटो : amar ujala