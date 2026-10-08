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कानपुर: कांशीराम अस्पताल में नगर निगम की वॉटर कूलिंग मशीन खराब

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 08 Oct 2026 03:46 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 03:46 PM IST







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रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय ट्रामा सेंटर की इमरजेंसी के बाहर लगी वॉटर कूलिंग मशीन खराब पड़ी हुई है। इस दौरान मरीज और तीमारदार को पानी नहीं पी पाते हैं। यह वॉटर कूलिंग मशीन नगर निगम की ओर से लगवाई गई थी ... और पढ़ें

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