{"_id":"6afec34a54a63b4bc007a1b1","slug":"video-kanpur-municipal-corporation-clock-at-ramadevi-intersection-reduced-to-a-mere-showpiece-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रामादेवी चौराहे पर लगी नगर निगम की घड़ी बनी शोपीस, लंबे समय से बंद पड़ी हैं सुइयां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: रामादेवी चौराहे पर लगी नगर निगम की घड़ी बनी शोपीस, लंबे समय से बंद पड़ी हैं सुइयां

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 19 Nov 2026 03:07 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 03:07 PM IST







Link Copied



कानपुर के चकेरी क्षेत्र अंतर्गत शहर के प्रमुख और व्यस्ततम रामादेवी चौराहे पर नगर निगम द्वारा लगवाई गई घड़ी लंबे समय से खराब पड़ी हुई है। रखरखाव के अभाव में बंद पड़ी इस घड़ी को ठीक कराने की दिशा में जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे यह महज शोपीस बनकर रह गई है। ... और पढ़ें

विज्ञापन