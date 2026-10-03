कानपुर: कांशीराम अस्पताल में गूंजा स्वच्छता का संदेश, स्वास्थ्यकर्मियों ने किया श्रमदान

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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर कानपुर के रामादेवी स्थित कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एवं ट्रॉमा सेंटर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। अस्पताल परिसर, ओपीडी, इमरजेंसी और वार्डों में डॉक्टरों, प्रशासनिक अधिकारियों व स्वास्थ्यकर्मियों ने स्वयं झाड़ू उठाकर श्रमदान किया। इस दौरान राष्ट्रपिता गांधी जी और शास्त्री जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया तथा अस्पताल को स्वच्छ, सुंदर और रोगमुक्त रखने का संकल्प लिया गया।

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