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कानपुर: डेंगू के छह और स्वाइन फ्लू का एक रोगी मिला, नोडल अधिकारी ने की सतर्क रहने की अपील, जारी की गाइडलाइन

Sat, 03 Oct 2026 09:47 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 03 Oct 2026 09:47 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट में डेंगू के छह नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है, जबकि दहेली सुजानपुर क्षेत्र में स्वाइन फ्लू का भी एक नया मामला सामने आया है। नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है।

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Kanpur Six more dengue cases and one swine flu case reported nodal officer urges vigilance
डेंगू और स्वाइन फ्लू का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI

विस्तार
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कानपुर शहर में शुक्रवार को डेंगू के छह और स्वाइन फ्लू का एक रोगी मिला। दहेली सुजानपुर क्षेत्र में स्वाइन फ्लू का नया मरीज चिह्नित हुआ है। वहीं, 24 घंटों में मेडिकल कॉलेज, उर्सला जिला अस्पताल और निजी पैथोलॉजी लैब में कराई गई जांच में डेंगू के छह नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने सलाह दी है कि लोग अपने आसपास पानी जमा न होने दें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें और तेज बुखार या सर्दी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में जांच कराएं।

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