कानपुर: डेंगू के छह और स्वाइन फ्लू का एक रोगी मिला, नोडल अधिकारी ने की सतर्क रहने की अपील, जारी की गाइडलाइन

कानपुर शहर में शुक्रवार को डेंगू के छह और स्वाइन फ्लू का एक रोगी मिला। दहेली सुजानपुर क्षेत्र में स्वाइन फ्लू का नया मरीज चिह्नित हुआ है। वहीं, 24 घंटों में मेडिकल कॉलेज, उर्सला जिला अस्पताल और निजी पैथोलॉजी लैब में कराई गई जांच में डेंगू के छह नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने सलाह दी है कि लोग अपने आसपास पानी जमा न होने दें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें और तेज बुखार या सर्दी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में जांच कराएं।

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