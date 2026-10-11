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कानपुर: चकेरी में मेडिकल स्टोर संचालक ने एसीपी से लगाई न्याय की गुहार
चकेरी थाना क्षेत्र के अहिरवां में दुकानों के तालों पर वेल्डिंग कर उन्हें बंद करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ललित शुक्ला ने सहायक पुलिस आयुक्त, चकेरी से शिकायत कर दुकानों के ताले खुलवाने और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है।
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