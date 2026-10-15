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कानपुर: सरसौल के स्कूल में सुविधाओं का अकाल, पेयजल और डेस्क न होने से घट रही बच्चों की संख्या

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 15 Oct 2026 03:24 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 03:24 PM IST







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सरसौल विकासखंड में सरकारी दावों के विपरीत प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का जर्जर ढांचा उजागर हुआ है। ग्राम पुरवामीर स्थित कंपोजिट विद्यालय में कक्षा एक से आठ तक पंजीकृत सभी 246 बच्चे जमीन पर टाट-पट्टी में बैठने को मजबूर पाए गए। स्कूल में फर्नीचर के नाम पर केवल शिक्षकों की कुर्सियां उपलब्ध हैं। ... और पढ़ें

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