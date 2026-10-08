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कानपुर: आईटीबीपी जवानों ने चलाया स्वच्छता अभियान, चमकाया श्री लोक पालेश्वर मंदिर परिसर

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 08 Oct 2026 03:46 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 03:46 PM IST







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स्वच्छता ही सेवा-2026 के तहत गुरुवार को सरसौल बाजार में 32वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने स्वच्छता अभियान चलाया। जवानों ने श्री लोक पालेश्वर मंदिर परिसर और बाजार मंडी के आसपास फैली गंदगी की सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। ... और पढ़ें

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