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कानपुर: अरौल में भीषण सड़क हादसा, तड़के झपकी आने से हुआ दर्दनाक कांड

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 17 Oct 2026 08:46 AM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 08:46 AM IST







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अरौल थाना क्षेत्र में कानपुर से ई-बाइक लादकर फर्रुखाबाद जा रही गाड़ी सड़क किनारे खड़े अज्ञात ट्रक से टकरा गई, जिससे उसमें भीषण आग लग गई। हादसे में गाड़ी के परिचालक की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पुलिस ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ... और पढ़ें

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