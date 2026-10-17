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Kanpur: आज कई क्षेत्रों में घंटों गुल रहेगी बिजली, केस्को करा रहा है मरम्मत का कार्य, ये रहेंगी टाइमिंग्स

Sat, 17 Oct 2026 09:00 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 17 Oct 2026 09:00 AM IST
सार

Kanpur News: केस्को की ओर से मेंटीनेंस कार्य करने के कारण शटडाउन लिया गया है। इसके चलते शहर के कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

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Kanpur Power supply will suspended for several hours in many areas today KESCO is carrying out repair work
केस्को कानपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर में मरम्मत कार्य के चलते कुछ इलाकों में शनिवार को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बिनगवां के औंधा गांव, कैटल कालोनी और बिहारी नगर में 11 से तीन बजे तक बिजली नहीं आएगी। वहीं, चिड़ियाघर और गंगा बैराज सबस्टेशन के लाल फाटक और मौनी घाट इलाके में 11 से दो बजे तक बिजली गुल रहेगी। रैना मार्केट इलाके में नौ से 3:30 बजे तक और मनोज इंटरनेशनल के आसपास के इलाके में 10 से 4:30 बजे तक बिजली नहीं आएगी। हैरिसगंज सबस्टेशन के मीरपुर, त्रिवेणीनगर,पैराशूट फीडर से जुड़े इलाके में 11 से तीन बजे के बीच आपूर्ति ठप रहेगी।

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