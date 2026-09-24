कानपुर: पीएसी मोड़ पर नशे में धुत युवकों की दबंगई, पुलिस को अर्दब में लेने की कोशिश

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चकेरी थाना क्षेत्र के पीएसी मोड में बुधवार देर रात नशे में धुत दो युवकों ने सिगरेट के पैसे मांगने पर पान दुकानदार से गाली-गलौज की। विरोध करने पीड़ित को मारने के लिए जूता उतार लिया। चौराहे में मौजूद पुलिसकर्मियों के आने पर एक युवक ने खुद को अधिवक्ता बताकर अर्दब में लेने का प्रयास किया। पुलिस जीप में भरकर युवक को चकेरी थाने ले गई।

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