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कानपुर: कल्याणपुर में जीटी रोड की स्थिति बदहाल, दुकानदारों ने खुद ही ढकी पुरानी बैरिकेडिंग

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 03:57 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 03:57 PM IST







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कल्याणपुर में जीटी रोड पर बगिया क्रॉसिंग के पास एक महीने से बना बड़ा गड्ढा हादसों का कारण बन रहा है। राहगीरों को चोटिल होने से बचाने के लिए स्थानीय दुकानदारों ने थाने की पुरानी बैरिकेडिंग लाकर गड्ढे पर रखी है, जिसे बीते दिनों एक तेज रफ्तार कार घसीट भी ले गई थी। ... और पढ़ें

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