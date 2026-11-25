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कानपुर: कृपा धाम मंदिर से निकली श्रीमद् भागवत कथा की भव्य कलश यात्रा

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 25 Nov 2026 03:26 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 03:26 PM IST







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कानपुर के कृपा धाम मंदिर से श्रीमद् भागवत कथा के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो शास्त्री नगर क्षेत्र से होते हुए गुजरी। इस दौरान भजनों की मधुर धुन पर श्रद्धालु झूमते-गाते नजर आए और पूरे इलाके का माहौल भक्तिमय हो गया। ... और पढ़ें

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