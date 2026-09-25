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कानपुर: राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार हो रहीं लखनऊ संभाग की बालिकाएं

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 25 Sep 2026 05:37 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 05:37 PM IST







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लखनऊ संभाग की अंडर-17 बालिका क्रिकेट टीम के विशेष कोचिंग कैंप में शुक्रवार को खिलाड़ियों ने कैचिंग और फील्डिंग का जोरदार अभ्यास किया। बारिश के कारण मैदान गीला होने की वजह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी का सत्र नहीं हो सका। ... और पढ़ें

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